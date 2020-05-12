Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;
Ankara'da bugün hava (14.12.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 10 derece
En düşük hava sıcaklığı 8 derece
Nem en yüksek %92
Nem en düşük %87
Rüzgar Güney yönünden 9 km/s
Ankara'da bugün havanın (SAĞANAK YAĞMURLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
14 Aralık 2022 Ankara saatlik hava durumu
14 Aralık, 15 Aralık, 16 Aralık, 17 Aralık, 18 Aralık 2022 Ankara hava durumu 5 günlük;
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