Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (14.06.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 24 derece
En düşük hava sıcaklığı 14 derece
Nem en yüksek %94
Nem en düşük %52
Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 14 km/sa
Ankara'da bugün hava (GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
14 Haziran 2022 Ankara saatlik hava durumu
14 Haziran, 15 Haziran, 16 Haziran, 17 Haziran, 18 Haziran 2022 Ankara hava durumu;
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