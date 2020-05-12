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Ankara hava durumu 14 Haziran 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 14.06.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 14 Haziran 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (14.06.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 24 derece

En düşük hava sıcaklığı 14 derece

Nem en yüksek %94

Nem en düşük %52

Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 14 km/sa

Ankara'da bugün hava (GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-180.jpg

14 Haziran 2022 Ankara saatlik hava durumu

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14 Haziran, 15 Haziran, 16 Haziran, 17 Haziran, 18 Haziran 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-130.jpg

gazeteilksayfa.com

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