Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (14.04.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 14 derece
En düşük hava sıcaklığı 0 derece
Nem en yüksek %76
Nem en düşük %38
Rüzgar Batı yönünden 13 km/sa
Ankara'da bugün hava (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
14 Nisan 2022 Ankara saatlik hava durumu
14 Nisan, 15 Nisan, 16 Nisan, 17 Nisan, 18 Nisan 2022 Ankara hava durumu;
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