Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (14.02.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 7 derece
En düşük hava sıcaklığı 0 derece
Nem en yüksek %96
Nem en düşük %54
Rüzgar Batı yönünden 13 km/sa
Ankara'da bugün hava (SİSLİ) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
14 Şubat 2022 Ankara saatlik hava durumu
14 Şubat, 15 Şubat, 16 Şubat, 17 Şubat, 18 Şubat 2022 Ankara hava durumu;
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