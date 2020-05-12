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Ankara hava durumu 15 Aralık 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 15.12.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 15 Aralık 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;

Ankara'da bugün hava (15.12.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 13 derece

En düşük hava sıcaklığı 5 derece

Nem en yüksek %96

Nem en düşük %60

Rüzgar Güneybatı yönünden 14 km/s

Ankara'da bugün havanın (ÇOK BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

anlik-053.jpg

15 Aralık 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-052.jpg

15 Aralık, 16 Aralık, 17 Aralık, 18 Aralık, 19 Aralık 2022 Ankara hava durumu 5 günlük;

5-gunluk-053.jpg

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