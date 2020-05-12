Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;
Ankara'da bugün hava (15.12.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 13 derece
En düşük hava sıcaklığı 5 derece
Nem en yüksek %96
Nem en düşük %60
Rüzgar Güneybatı yönünden 14 km/s
Ankara'da bugün havanın (ÇOK BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
15 Aralık 2022 Ankara saatlik hava durumu
15 Aralık, 16 Aralık, 17 Aralık, 18 Aralık, 19 Aralık 2022 Ankara hava durumu 5 günlük;
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