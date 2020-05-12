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Ankara hava durumu 15 Haziran 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 15.06.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 15 Haziran 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (15.06.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 26 derece

En düşük hava sıcaklığı 14 derece

Nem en yüksek %81

Nem en düşük %35

Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 18 km/sa

Ankara'da bugün hava (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-181.jpg

15 Haziran 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-130.jpg

15 Haziran, 16 Haziran, 17 Haziran, 18 Haziran, 19 Haziran 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-131.jpg

gazeteilksayfa.com

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