Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (15.05.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 22 derece
En düşük hava sıcaklığı 13 derece
Nem en yüksek %72
Nem en düşük %41
Rüzgar Kuzeybatı yönünden 14 km/sa
Ankara'da bugün hava (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
15 Mayıs 2022 Ankara saatlik hava durumu
15 Mayıs, 16 Mayıs, 17 Mayıs, 18 Mayıs, 19 Mayıs 2022 Ankara hava durumu;
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