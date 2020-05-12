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Ankara hava durumu 15 Şubat 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 15.02.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 15 Şubat 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (15.02.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 5 derece

En düşük hava sıcaklığı 0 derece

Nem en yüksek %92

Nem en düşük %58

Rüzgar Batı yönünden 8 km/sa

Ankara'da bugün hava (SİSLİ) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-099.jpg

15 Şubat 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-040.jpg

15 Şubat, 16 Şubat, 17 Şubat, 18 Şubat, 19 Şubat 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-039.jpg

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