Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (16.06.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 26 derece
En düşük hava sıcaklığı 14 derece
Nem en yüksek %86
Nem en düşük %43
Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 10 km/sa
Ankara'da bugün hava (GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
16 Haziran 2022 Ankara saatlik hava durumu
16 Haziran, 17 Haziran, 18 Haziran, 19 Haziran, 20 Haziran 2022 Ankara hava durumu;
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