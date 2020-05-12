  • BIST 2.530,60
  • Altın 1018.153
  • Dolar 17.2937
  • Euro 17.9961
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

Ankara hava durumu 16 Haziran 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 16.06.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 16 Haziran 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (16.06.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 26 derece

En düşük hava sıcaklığı 14 derece

Nem en yüksek %86

Nem en düşük %43

Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 10 km/sa

Ankara'da bugün hava (GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-182.jpg

16 Haziran 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-131.jpg

16 Haziran, 17 Haziran, 18 Haziran, 19 Haziran, 20 Haziran 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-haber.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara’da etkili olan sağanak yağışın bilançosu belli oldu16 Haziran 2022 Perşembe 03:03
  • Doğal Afeti Eleştirmek16 Haziran 2022 Perşembe 02:02
  • Oto tamircisi Akgül, sele kapılan ve içi su alan araçlara karşı uyarıda bulundu: "KONTAK AÇMAYIN"16 Haziran 2022 Perşembe 01:01
  • Kıbrısköyü Kanyonu’na kaçak yol çalışmasına bölge halkından tepki15 Haziran 2022 Çarşamba 05:05
  • Merhamet15 Haziran 2022 Çarşamba 04:04
  • Sağlık Bakanlığı, Deney Hayvanları yemi satın alacak15 Haziran 2022 Çarşamba 03:03
  • Avukat Şeyma Kesim, kira artış yüzdesi hakkında değerlendirmede bulundu15 Haziran 2022 Çarşamba 01:01
  • Ankara Ayaş'ta sağanak yağmur etkili oldu14 Haziran 2022 Salı 14:29
  • Çubuk’a teknokent kurulması için çalışmalar başladı14 Haziran 2022 Salı 05:05
  • Son kalenin burcundan 2. baskısı çıktı!14 Haziran 2022 Salı 04:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti