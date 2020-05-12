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Ankara hava durumu 16 Kasım 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 16.11.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 16 Kasım 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;

Ankara'da bugün hava (16.11.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 14 derece

En düşük hava sıcaklığı 2 derece

Nem en yüksek %72

Nem en düşük %33

Rüzgar Batı yönünden 12 km/s

Ankara'da bugün havanın (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

anlik-027.jpg

16 Kasım 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-027.jpg

16 Kasım, 17 Kasım, 18 Kasım, 19 Kasım, 20 Kasım 2022 Ankara hava durumu 5 günlük;

5-gunluk-028.jpg

gazeteilksayfa.com

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