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Ankara hava durumu 16 Mart 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 16.03.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 16 Mart 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (16.03.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 7 derece

En düşük hava sıcaklığı -4 derece

Nem en yüksek %84

Nem en düşük %45

Rüzgar Batı yönünden 12 km/sa

Ankara'da bugün hava (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-120.jpg

16 Mart 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-063.jpg

16 Mart, 17 Mart, 18 Mart, 19 Mart, 20 Mart 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-063.jpg

gazeteilksayfa.com

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