Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (16.02.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 7 derece
En düşük hava sıcaklığı -1 derece
Nem en yüksek %78
Nem en düşük %45
Rüzgar Kuzeybatı yönünden 6 km/sa
Ankara'da bugün hava (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
16 Şubat 2022 Ankara saatlik hava durumu
16 Şubat, 17 Şubat, 18 Şubat, 19 Şubat, 20 Şubat 2022 Ankara hava durumu;
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