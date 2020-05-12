  • BIST 2.052,42
  • Altın 806.19832
  • Dolar 13.6196
  • Euro 15.4958
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -2 °C
»

Ankara hava durumu 16 Şubat 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 16.02.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 16 Şubat 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (16.02.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 7 derece

En düşük hava sıcaklığı -1 derece

Nem en yüksek %78

Nem en düşük %45

Rüzgar Kuzeybatı yönünden 6 km/sa

Ankara'da bugün hava (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-100.jpg

16 Şubat 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-041.jpg

16 Şubat, 17 Şubat, 18 Şubat, 19 Şubat, 20 Şubat 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-040.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nasıl Denetleniyor?16 Şubat 2022 Çarşamba 04:04
  • Mamak Ekin Mahallesi Muhtarı Şahinkaya bağış kampanyası başlattı16 Şubat 2022 Çarşamba 03:03
  • Ehliyet – Liyakat16 Şubat 2022 Çarşamba 02:02
  • Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi nerelerde kuruldu? Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Ankara’da hangi yollarda var?15 Şubat 2022 Salı 11:26
  • Çiftçilere verilen destek ve teşviklerden bazı çiftçilerin faydalanamıyor15 Şubat 2022 Salı 05:05
  • Çeçenistan'da İşkence Devam Ediyor! 215 Şubat 2022 Salı 04:04
  • Başkentli gazeteciler doğaya yem bıraktı15 Şubat 2022 Salı 03:03
  • KDV İndirimi Fiyatları Ucuzlatır Mı?15 Şubat 2022 Salı 02:02
  • Polatlı soğanının faydalarını saya saya bitiremeyen Kılınç: "Bol bol tüketilmeli"15 Şubat 2022 Salı 01:01
  • Dünya’nın en güçlü ordusu 2022…14 Şubat 2022 Pazartesi 14:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti