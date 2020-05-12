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Ankara hava durumu 17 Haziran 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 17.06.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 17 Haziran 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (17.06.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 26 derece

En düşük hava sıcaklığı 15 derece

Nem en yüksek %85

Nem en düşük %52

Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 9 km/sa

Ankara'da bugün hava (GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-183.jpg

17 Haziran 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-132.jpg

17 Haziran, 18 Haziran, 19 Haziran, 20 Haziran, 21 Haziran 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-132.jpg

gazeteilksayfa.com

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