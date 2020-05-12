Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (17.06.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 26 derece
En düşük hava sıcaklığı 15 derece
Nem en yüksek %85
Nem en düşük %52
Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 9 km/sa
Ankara'da bugün hava (GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
17 Haziran 2022 Ankara saatlik hava durumu
17 Haziran, 18 Haziran, 19 Haziran, 20 Haziran, 21 Haziran 2022 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.