Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (17.04.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 22 derece
En düşük hava sıcaklığı 8 derece
Nem en yüksek %60
Nem en düşük %28
Rüzgar Güneydoğu yönünden 18 km/sa
Ankara'da bugün hava (SAĞANAK YAĞIŞLI) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
17 Nisan 2022 Ankara saatlik hava durumu
17 Nisan, 18 Nisan, 19 Nisan, 20 Nisan, 21 Nisan 2022 Ankara hava durumu;
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