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Ankara hava durumu 17 Ocak 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 17.01.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 17 Ocak 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (17.01.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 3 derece

En düşük hava sıcaklığı -5 derece

Nem en yüksek %84

Nem en düşük %33

Rüzgar Güneybatı yönünden 13 km/sa

Ankara'da bugün hava (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-077.jpg

17 Ocak 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-016.jpg

17 Ocak, 18 Ocak, 19 Ocak, 20 Ocak, 21 Ocak 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-015.jpg

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