Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (17.01.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 3 derece
En düşük hava sıcaklığı -5 derece
Nem en yüksek %84
Nem en düşük %33
Rüzgar Güneybatı yönünden 13 km/sa
Ankara'da bugün hava (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
17 Ocak 2022 Ankara saatlik hava durumu
17 Ocak, 18 Ocak, 19 Ocak, 20 Ocak, 21 Ocak 2022 Ankara hava durumu;
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