Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;
Ankara'da bugün hava (18.11.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 18 derece
En düşük hava sıcaklığı 8 derece
Nem en yüksek %87
Nem en düşük %40
Rüzgar Güneybatı yönünden 17 km/s
Ankara'da bugün havanın (YAĞMURLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
18 Kasım 2022 Ankara saatlik hava durumu
18 Kasım, 19 Kasım, 20 Kasım, 21 Kasım, 22 Kasım 2022 Ankara hava durumu 5 günlük;
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