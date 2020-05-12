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Ankara hava durumu 18 Kasım 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 18.11.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 18 Kasım 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;

Ankara'da bugün hava (18.11.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 18 derece

En düşük hava sıcaklığı 8 derece

Nem en yüksek %87

Nem en düşük %40

Rüzgar Güneybatı yönünden 17 km/s

Ankara'da bugün havanın (YAĞMURLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

anlik-029.jpg

18 Kasım 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-029.jpg

18 Kasım, 19 Kasım, 20 Kasım, 21 Kasım, 22 Kasım 2022 Ankara hava durumu 5 günlük;

5-gunluk-030.jpg

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