Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (18.04.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 26 derece
En düşük hava sıcaklığı 12 derece
Nem en yüksek %57
Nem en düşük %21
Rüzgar Güneybatı yönünden 26 km/sa
Ankara'da bugün hava (ÇOK BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
18 Nisan 2022 Ankara saatlik hava durumu
18 Nisan, 19 Nisan, 20 Nisan, 21 Nisan, 22 Nisan 2022 Ankara hava durumu;
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