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Ankara hava durumu 18 Nisan 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 18.04.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 18 Nisan 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (18.04.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 26 derece

En düşük hava sıcaklığı 12 derece

Nem en yüksek %57

Nem en düşük %21

Rüzgar Güneybatı yönünden 26 km/sa

Ankara'da bugün hava (ÇOK BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankarahava-durumu.jpg

18 Nisan 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-089.jpg

18 Nisan, 19 Nisan, 20 Nisan, 21 Nisan, 22 Nisan 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-088.jpg

gazeteilksayfa.com

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