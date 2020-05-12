  • BIST 2.080,30
  • Altın 782.50145
  • Dolar 13.5095
  • Euro 15.4064
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -5 °C
»

Ankara hava durumu 18 Ocak 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 18.01.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 18 Ocak 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (18.01.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 2 derece

En düşük hava sıcaklığı -2 derece

Nem en yüksek %76

Nem en düşük %42

Rüzgar Kuzeybatı yönünden 18 km/sa

Ankara'da bugün hava (KAR YAĞIŞLI) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-078.jpg

18 Ocak 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-017.jpg

18 Ocak, 19 Ocak, 20 Ocak, 21 Ocak, 22 Ocak 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-016.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bir Devir Kapandı mı!?18 Ocak 2022 Salı 04:04
  • Ankara Altındağ'daki bit pazarına ilgi sürüyor18 Ocak 2022 Salı 03:03
  • Bu Pazar Pursaklar’da Buluşuyoruz18 Ocak 2022 Salı 02:02
  • Türkiye'de en çok ziyaret edilen yerler belli oldu17 Ocak 2022 Pazartesi 15:27
  • Sezen Aksu Haddini Bil!17 Ocak 2022 Pazartesi 04:04
  • İmren Aykut, onlarca kimsesiz çocuğa annelik yapıyor17 Ocak 2022 Pazartesi 03:03
  • Başkent’te yaşayan Kırşehirliler, 'Hemşeri Geceleri'nde bir araya gelecek17 Ocak 2022 Pazartesi 01:01
  • Altınpark Fuar Alanı’nda Moda ve Alışveriş Festivali başladı15 Ocak 2022 Cumartesi 05:05
  • Dört Yanımız Suç15 Ocak 2022 Cumartesi 04:04
  • Salih abiyi elektrik çarptı!15 Ocak 2022 Cumartesi 02:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti