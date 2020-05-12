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Ankara hava durumu 19 Ekim 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 19.10.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 19 Ekim 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;

Ankara'da bugün hava (19.10.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 19 derece

En düşük hava sıcaklığı 9 derece

Nem en yüksek %95

Nem en düşük %54

Rüzgar Batı yönünden ortalama 10 km/sa

Ankara'da bugün havanın (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

anlik-001.jpg

19 Ekim 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-001.jpg

19 Ekim, 20 Ekim, 21 Ekim, 22 Ekim, 23 Ekim 2022 Ankara hava durumu;

5-gunluk-002.jpg

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