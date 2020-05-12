Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;
Ankara'da bugün hava (19.10.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 19 derece
En düşük hava sıcaklığı 9 derece
Nem en yüksek %95
Nem en düşük %54
Rüzgar Batı yönünden ortalama 10 km/sa
Ankara'da bugün havanın (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
19 Ekim 2022 Ankara saatlik hava durumu
19 Ekim, 20 Ekim, 21 Ekim, 22 Ekim, 23 Ekim 2022 Ankara hava durumu;
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