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Ankara hava durumu 19 Haziran 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 19.06.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 19 Haziran 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (19.06.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 28 derece

En düşük hava sıcaklığı 16 derece

Nem en yüksek %73

Nem en düşük %35

Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 15 km/sa

Ankara'da bugün hava (GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-184.jpg

19 Haziran 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-133.jpg

19 Haziran, 20 Haziran, 21 Haziran, 22 Haziran, 23 Haziran 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-133.jpg

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