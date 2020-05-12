Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (19.06.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 28 derece
En düşük hava sıcaklığı 16 derece
Nem en yüksek %73
Nem en düşük %35
Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 15 km/sa
Ankara'da bugün hava (GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
19 Haziran 2022 Ankara saatlik hava durumu
19 Haziran, 20 Haziran, 21 Haziran, 22 Haziran, 23 Haziran 2022 Ankara hava durumu;
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