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Ankara hava durumu 19 Mayıs 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 19.05.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 19 Mayıs 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (19.05.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 27 derece

En düşük hava sıcaklığı 11 derece

Nem en yüksek %72

Nem en düşük %24

Rüzgar Batı yönünden 19 km/sa

Ankara'da bugün hava (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-160.jpg

19 Mayıs 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-111.jpg

19 Mayıs, 20 Mayıs, 21 Mayıs, 22 Mayıs, 23 Mayıs 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-111.jpg

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