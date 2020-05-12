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Ankara hava durumu 19 Nisan 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 19.04.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 19 Nisan 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (19.04.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 15 derece

En düşük hava sıcaklığı 10 derece

Nem en yüksek %94

Nem en düşük %54

Rüzgar Güneybatı yönünden 15 km/sa

Ankara'da bugün hava (SAĞANAK YAĞIŞLI) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-141.jpg

19 Nisan 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-090.jpg

19 Nisan, 20 Nisan, 21 Nisan, 22 Nisan, 23 Nisan 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-089.jpg

gazeteilksayfa.com

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