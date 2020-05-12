Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (02.06.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 33 derece
En düşük hava sıcaklığı 17 derece
Nem en yüksek %62
Nem en düşük %20
Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 18 km/sa
Ankara'da bugün hava (ÇOK BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
2 Haziran 2022 Ankara saatlik hava durumu
2 Haziran, 3 Haziran, 4 Haziran, 5 Haziran, 6 Haziran 2022 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.