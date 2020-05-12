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Ankara hava durumu 2 Ocak 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 02.02.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 2 Ocak 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (02.01.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 8 derece

En düşük hava sıcaklığı 3 derece

Nem en yüksek %96

Nem en düşük %55

Rüzgar Kuzeybatı yönünden 26 km/sa

Ankara'da bugün hava (Yağmurlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-099.jpg

2 Ocak 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-002.jpg

2 Ocak, 3 Ocak, 4 Ocak, 5 Ocak, 6 Ocak 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-002.jpg

gazeteilksayfa.com

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