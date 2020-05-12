Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (02.01.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 8 derece
En düşük hava sıcaklığı 3 derece
Nem en yüksek %96
Nem en düşük %55
Rüzgar Kuzeybatı yönünden 26 km/sa
Ankara'da bugün hava (Yağmurlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
2 Ocak 2022 Ankara saatlik hava durumu
2 Ocak, 3 Ocak, 4 Ocak, 5 Ocak, 6 Ocak 2022 Ankara hava durumu;
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