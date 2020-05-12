Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;
Ankara'da bugün hava (20.11.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 19 derece
En düşük hava sıcaklığı 9 derece
Nem en yüksek %86
Nem en düşük %47
Rüzgar Güney yönünden 12 km/s
Ankara'da bugün havanın (AZ BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
20 Kasım 2022 Ankara saatlik hava durumu
20 Kasım, 21 Kasım, 22 Kasım, 23 Kasım, 24 Kasım 2022 Ankara hava durumu 5 günlük;
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