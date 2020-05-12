Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (20.03.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 3 derece
En düşük hava sıcaklığı -6 derece
Nem en yüksek %75
Nem en düşük %42
Rüzgar Kuzey yönünden 21 km/sa
Ankara'da bugün hava (HAFİF KAR YAĞIŞLI) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
20 Mart 2022 Ankara saatlik hava durumu
20 Mart, 21 Mart, 22 Mart, 23 Mart, 24 Mart 2022 Ankara hava durumu;
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