  • BIST 2.144,26
  • Altın 913.586
  • Dolar 14.7887
  • Euro 16.3345
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -1 °C
»

Ankara hava durumu 20 Mart 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 20.03.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 20 Mart 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (20.03.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 3 derece

En düşük hava sıcaklığı -6 derece

Nem en yüksek %75

Nem en düşük %42

Rüzgar Kuzey yönünden 21 km/sa

Ankara'da bugün hava (HAFİF KAR YAĞIŞLI) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-121.jpg

20 Mart 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-064.jpg

20 Mart, 21 Mart, 22 Mart, 23 Mart, 24 Mart 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-064.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kukla ve Karagöz festivali başlıyor19 Mart 2022 Cumartesi 02:31
  • Emek vermeden olmuyor19 Mart 2022 Cumartesi 00:40
  • Bilim Pursaklar bilimsel keşif yolculuğuna çıkıyor18 Mart 2022 Cuma 08:00
  • Depodan zamlı çıktı!18 Mart 2022 Cuma 07:25
  • Yol tamam sıra çukurda18 Mart 2022 Cuma 03:42
  • Bakış Açısını Değiştirmek Gerek17 Mart 2022 Perşembe 16:20
  • Cafer Danacı, atık malzemelerden oyuncak üretiyor17 Mart 2022 Perşembe 05:05
  • Çanakkale'nin Yozgatlı şehidi: Kınalı Hasan17 Mart 2022 Perşembe 04:04
  • Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Tekin: "Proje sayesinde kan nakli ihtiyacı azaltılacak"17 Mart 2022 Perşembe 03:03
  • Popüler kültür kitap tercihlerini etkiliyor17 Mart 2022 Perşembe 01:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti