Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (20.01.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 0 derece
En düşük hava sıcaklığı -7 derece
Nem en yüksek %80
Nem en düşük %39
Rüzgar Güneybatı yönünden 15 km/sa
Ankara'da bugün hava (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
20 Ocak 2022 Ankara saatlik hava durumu
20 Ocak, 21 Ocak, 22 Ocak, 23 Ocak, 24 Ocak 2022 Ankara hava durumu;
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