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Ankara hava durumu 20 Şubat 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 20.02.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 20 Şubat 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (20.02.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 10 derece

En düşük hava sıcaklığı 0 derece

Nem en yüksek %79

Nem en düşük %49

Rüzgar Güney yönünden 10 km/sa

Ankara'da bugün hava (SİSLİ) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-102.jpg

20 Şubat 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-044.jpg

20 Şubat, 21 Şubat, 22 Şubat, 23 Şubat, 24 Şubat 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-043.jpg

gazeteilksayfa.com

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