  • BIST 4.507,24
  • Altın 1044.833
  • Dolar 18.617
  • Euro 19.1264
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 10 °C
»

Ankara hava durumu 21 Kasım 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 21.11.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 21 Kasım 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;

Ankara'da bugün hava (21.11.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 18 derece

En düşük hava sıcaklığı 9 derece

Nem en yüksek %85

Nem en düşük %39

Rüzgar Güneybatı yönünden 14 km/s

Ankara'da bugün havanın (ÇOK BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

anlik-031.jpg

21 Kasım 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-031.jpg

21 Kasım, 22 Kasım, 23 Kasım, 24 Kasım, 25 Kasım 2022 Ankara hava durumu 5 günlük;

5-gunluk-032.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "İcra geliyor" yalanıyla dolandıran çete yakalandı20 Kasım 2022 Pazar 16:35
  • Özel eğitim ve rehabilitasyon nedir, Ankara Keçiören özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri nerde?20 Kasım 2022 Pazar 16:10
  • Ankara Sıhhiye Çok Katlı Otopark Projesi nedir, projenin amacı nedir, otoparkın yeni özellikleri nedir?20 Kasım 2022 Pazar 14:50
  • Yurtdışı hayali olan öğrenciler, okul temsilcileriyle bir araya geldi19 Kasım 2022 Cumartesi 04:35
  • Deniz Adir: "Depremin olacağını biliyorsak tedbir almalıyız"19 Kasım 2022 Cumartesi 04:30
  • İlçi: “Hizmet sektörü ciddi anlamda her geçen gün zorlaşıyor”19 Kasım 2022 Cumartesi 04:26
  • Uyarı levhaları ne anlama gelir, çeşitleri nelerdir? İş güvenliği uyarı levhaları nedir, ne anlama gelir?18 Kasım 2022 Cuma 15:52
  • Batıkent Rekreasyon Projesi nedir, projenin amacı nedir, proje ne zaman tamamlanacak?18 Kasım 2022 Cuma 14:08
  • Bankalar tüketiciyi zor duruma düşürüyor18 Kasım 2022 Cuma 08:55
  • Haksız rekabetin önüne geçilsin18 Kasım 2022 Cuma 08:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti