  • BIST 2.158,42
  • Altın 917.915
  • Dolar 14.8333
  • Euro 16.3936
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -4 °C
»

Ankara hava durumu 21 Mart 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 21.03.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 21 Mart 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (21.03.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 6 derece

En düşük hava sıcaklığı -6 derece

Nem en yüksek %72

Nem en düşük %38

Rüzgar Kuzey yönünden 18 km/sa

Ankara'da bugün hava (ÇOK BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-122.jpg

21 Mart 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-065.jpg

21 Mart, 22 Mart, 23 Mart, 24 Mart, 25 Mart 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-065.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eroğlu, ülkemizdeki süt üretiminin artırılmasına dair tavsiyelerde bulundu21 Mart 2022 Pazartesi 03:03
  • İslâmcı Camiaların Şahsiyetsizliği!21 Mart 2022 Pazartesi 02:02
  • 18 Mart'ta Anlamlı Etkinlik 19 Mart 2022 Cumartesi 11:20
  • Yoksulluk sınırı 6 bin TL’ye dayandı19 Mart 2022 Cumartesi 07:00
  • Kukla ve Karagöz festivali başlıyor19 Mart 2022 Cumartesi 02:31
  • Emek vermeden olmuyor19 Mart 2022 Cumartesi 00:40
  • Bilim Pursaklar bilimsel keşif yolculuğuna çıkıyor18 Mart 2022 Cuma 08:00
  • Depodan zamlı çıktı!18 Mart 2022 Cuma 07:25
  • Yol tamam sıra çukurda18 Mart 2022 Cuma 03:42
  • Bakış Açısını Değiştirmek Gerek17 Mart 2022 Perşembe 16:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti