Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (21.03.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 6 derece
En düşük hava sıcaklığı -6 derece
Nem en yüksek %72
Nem en düşük %38
Rüzgar Kuzey yönünden 18 km/sa
Ankara'da bugün hava (ÇOK BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
21 Mart 2022 Ankara saatlik hava durumu
21 Mart, 22 Mart, 23 Mart, 24 Mart, 25 Mart 2022 Ankara hava durumu;
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