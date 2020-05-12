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Ankara hava durumu 21 Nisan 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 21.04.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 21 Nisan 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (21.04.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 17 derece

En düşük hava sıcaklığı 5 derece

Nem en yüksek %74

Nem en düşük %32

Rüzgar Batı yönünden 21 km/sa

Ankara'da bugün hava (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-143.jpg

21 Nisan 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-092.jpg

21 Nisan, 22 Nisan, 23 Nisan, 24 Nisan, 25 Nisan 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-091.jpg

gazeteilksayfa.com

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