Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (21.04.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 17 derece
En düşük hava sıcaklığı 5 derece
Nem en yüksek %74
Nem en düşük %32
Rüzgar Batı yönünden 21 km/sa
Ankara'da bugün hava (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
21 Nisan 2022 Ankara saatlik hava durumu
21 Nisan, 22 Nisan, 23 Nisan, 24 Nisan, 25 Nisan 2022 Ankara hava durumu;
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