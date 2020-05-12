Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (21.02.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 11 derece
En düşük hava sıcaklığı 6 derece
Nem en yüksek %77
Nem en düşük %54
Rüzgar Batı yönünden 10 km/sa
Ankara'da bugün hava (ÇOK BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
21 Şubat 2022 Ankara saatlik hava durumu
21 Şubat, 22 Şubat, 23 Şubat, 24 Şubat, 25 Şubat 2022 Ankara hava durumu;
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