Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;
Ankara'da bugün hava (22.10.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 15 derece
En düşük hava sıcaklığı 3 derece
Nem en yüksek %85
Nem en düşük %32
Rüzgar Kuzey Doğu yönünden 8 km/sa
Ankara'da bugün havanın (AZ BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
22 Ekim 2022 Ankara saatlik hava durumu
22 Ekim, 23 Ekim, 24 Ekim, 25 Ekim, 26 Ekim 2022 Ankara hava durumu;
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