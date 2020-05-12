Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (22.03.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 5 derece
En düşük hava sıcaklığı -3 derece
Nem en yüksek %82
Nem en düşük %47
Rüzgar Doğu yönünden 22 km/sa
Ankara'da bugün hava (HAFİF KAR YAĞIŞLI) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
22 Mart 2022 Ankara saatlik hava durumu
22 Mart, 23 Mart, 24 Mart, 25 Mart, 26 Mart 2022 Ankara hava durumu;
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