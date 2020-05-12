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Ankara hava durumu 22 Mayıs 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 22.05.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 22 Mayıs 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (22.05.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 27 derece

En düşük hava sıcaklığı 11 derece

Nem en yüksek %59

Nem en düşük %18

Rüzgar Kuzeybatı yönünden 12 km/sa

Ankara'da bugün hava (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-162.jpg

22 Mayıs 2022 Ankara saatlik hava durumu

saats,lk-hava.jpg

22 Mayıs, 23 Mayıs, 24 Mayıs, 25 Mayıs, 26 Mayıs 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-113.jpg

gazeteilksayfa.com

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