Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (22.04.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 21 derece
En düşük hava sıcaklığı 6 derece
Nem en yüksek %67
Nem en düşük %33
Rüzgar Güneybatı yönünden 9 km/sa
Ankara'da bugün hava (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
22 Nisan 2022 Ankara saatlik hava durumu
22 Nisan, 23 Nisan, 24 Nisan, 25 Nisan, 26 Nisan 2022 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.