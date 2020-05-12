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Ankara hava durumu 22 Şubat 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 22.02.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 22 Şubat 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (22.02.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 13 derece

En düşük hava sıcaklığı 5 derece

Nem en yüksek %89

Nem en düşük %63

Rüzgar Güney yönünden 14 km/sa

Ankara'da bugün hava (YAĞMURLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-104.jpg

22 Şubat 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatli-hava.jpg

22 Şubat, 23 Şubat, 24 Şubat, 25 Şubat, 26 Şubat 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-045.jpg

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