Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;
Ankara'da bugün hava (23.11.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 17 derece
En düşük hava sıcaklığı 5 derece
Nem en yüksek %72
Nem en düşük %42
Rüzgar Güney yönünden 17 km/s
Ankara'da bugün havanın (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
23 Kasım 2022 Ankara saatlik hava durumu
23 Kasım, 24 Kasım, 25 Kasım, 26 Kasım, 27 Kasım 2022 Ankara hava durumu 5 günlük;
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