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Ankara hava durumu 23 Şubat 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 23.02.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 23 Şubat 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (23.02.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 14 derece

En düşük hava sıcaklığı 3 derece

Nem en yüksek %92

Nem en düşük %51

Rüzgar Güney yönünden 12 km/sa

Ankara'da bugün hava (SAĞANAK YAĞMURLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-105.jpg

23 Şubat 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-046.jpg

23 Şubat, 24 Şubat, 25 Şubat, 26 Şubat, 27 Şubat 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-046.jpg

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