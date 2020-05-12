Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (24.12.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 0 derece
En düşük hava sıcaklığı -2 derece
Nem en yüksek %56
Nem en düşük %33
Rüzgar Batı yönünden 6 km/sa
Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
24 Aralık 2021 Ankara saatlik hava durumu
24 Aralık, 25 Aralık, 26 Aralık, 27 Aralık, 28 Aralık 2021 Ankara hava durumu;
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