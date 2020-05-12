Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (24.03.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 6 derece
En düşük hava sıcaklığı 1 derece
Nem en yüksek %85
Nem en düşük %53
Rüzgar Kuzey yönünden 16 km/sa
Ankara'da bugün hava (HAFİF KAR YAĞIŞLI) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
24 Mart 2022 Ankara saatlik hava durumu
24 Mart, 25 Mart, 26 Mart, 27 Mart, 28 Mart 2022 Ankara hava durumu;
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