Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (24.04.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 26 derece
En düşük hava sıcaklığı 12 derece
Nem en yüksek %58
Nem en düşük %24
Rüzgar Güneybatı yönünden 8 km/sa
Ankara'da bugün hava (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
24 Nisan 2022 Ankara saatlik hava durumu
24 Nisan, 25 Nisan, 26 Nisan, 27 Nisan, 28 Nisan 2022 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.