Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (24.02.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 9 derece
En düşük hava sıcaklığı 4 derece
Nem en yüksek %92
Nem en düşük %79
Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 15 km/sa
Ankara'da bugün hava (YAĞMURLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
24 Şubat 2022 Ankara saatlik hava durumu
24 Şubat, 25 Şubat, 26 Şubat, 27 Şubat, 28 Şubat 2022 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.