Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (25.05.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 24 derece
En düşük hava sıcaklığı 11 derece
Nem en yüksek %59
Nem en düşük %32
Rüzgar Kuzeybatı yönünden 12 km/sa
Ankara'da bugün hava (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
25 Mayıs 2022 Ankara saatlik hava durumu
25 Mayıs, 26 Mayıs, 27 Mayıs, 28 Mayıs, 29 Mayıs 2022 Ankara hava durumu;
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