Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (25.02.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 8 derece
En düşük hava sıcaklığı 5 derece
Nem en yüksek %94
Nem en düşük %68
Rüzgar Kuzeybatı yönünden 19 km/sa
Ankara'da bugün hava (YAĞMURLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
25 Şubat 2022 Ankara saatlik hava durumu
25 Şubat, 26 Şubat, 27 Şubat, 28 Şubat, 29 Şubat 2022 Ankara hava durumu;
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