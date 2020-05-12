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Ankara hava durumu 26 Ekim 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 26.10.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 26 Ekim 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;

Ankara'da bugün hava (26.10.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 21 derece

En düşük hava sıcaklığı 7 derece

Nem en yüksek %77

Nem en düşük %33

Rüzgar Batı yönünden 8 km/sa

Ankara'da bugün havanın (AZ BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

anlik-008.jpg

26 Ekim 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-008.jpg

26 Ekim, 27 Ekim, 28 Ekim, 29 Ekim, 30 Ekim 2022 Ankara hava durumu 5 günlük;

5-gunluk-009.jpg

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