Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (26.04.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 26 derece
En düşük hava sıcaklığı 11 derece
Nem en yüksek %86
Nem en düşük %23
Rüzgar Batı yönünden 14 km/sa
Ankara'da bugün hava (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
26 Nisan 2022 Ankara saatlik hava durumu
26 Nisan, 27 Nisan, 28 Nisan, 29 Nisan, 30 Nisan 2022 Ankara hava durumu;
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