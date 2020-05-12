Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (26.01.2022)
En yüksek hava sıcaklığı -3 derece
En düşük hava sıcaklığı -9 derece
Nem en yüksek %79
Nem en düşük %66
Rüzgar Kuzey yönünden 10 km/sa
Ankara'da bugün hava (HAFİF KAR YAĞIŞLI) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
26 Ocak 2022 Ankara saatlik hava durumu
26 Ocak, 27 Ocak, 28 Ocak, 29 Ocak, 30 Ocak 2022 Ankara hava durumu;
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