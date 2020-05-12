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Ankara hava durumu 26 Ocak 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 26.01.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 26 Ocak 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (26.01.2022)

En yüksek hava sıcaklığı -3 derece

En düşük hava sıcaklığı -9 derece

Nem en yüksek %79

Nem en düşük %66

Rüzgar Kuzey yönünden 10 km/sa

Ankara'da bugün hava (HAFİF KAR YAĞIŞLI) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-082.jpg

26 Ocak 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-023.jpg

26 Ocak, 27 Ocak, 28 Ocak, 29 Ocak, 30 Ocak 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-022.jpg

gazeteilksayfa.com

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