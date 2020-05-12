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Ankara hava durumu 27 Ekim 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 27.10.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 27 Ekim 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;

Ankara'da bugün hava (27.10.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 19 derece

En düşük hava sıcaklığı 6 derece

Nem en yüksek %94

Nem en düşük %33

Rüzgar Kuzey Batı yönünden 7 km/sa

Ankara'da bugün havanın (AZ BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

anlik-009.jpg

27 Ekim 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-009.jpg

27 Ekim, 28 Ekim, 29 Ekim, 30 Ekim, 31 Ekim 2022 Ankara hava durumu 5 günlük;

5-gunluk-010.jpg

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