Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (27.03.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 11 derece
En düşük hava sıcaklığı -3 derece
Nem en yüksek %86
Nem en düşük %39
Rüzgar Batı yönünden 16 km/sa
Ankara'da bugün hava (AZ BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
27 Mart 2022 Ankara saatlik hava durumu
27 Mart, 28 Mart, 29 Mart, 30 Mart, 31 Mart 2022 Ankara hava durumu;
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