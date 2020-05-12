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Ankara hava durumu 27 Mart 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 27.03.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 27 Mart 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (27.03.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 11 derece

En düşük hava sıcaklığı -3 derece

Nem en yüksek %86

Nem en düşük %39

Rüzgar Batı yönünden 16 km/sa

Ankara'da bugün hava (AZ BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-112.jpg

27 Mart 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-070.jpg

27 Mart, 28 Mart, 29 Mart, 30 Mart, 31 Mart 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-069.jpg

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